Met de QR-code route door Balk

Leerlingen van de plusklas van het onderwijsbureau Nije Gaast in Balk hebben een QR-route in het dorp aangelegd. Met een QR-code kunnen mensen met hun mobiele telefoon informatie opvragen, in dit geval over de historie van de gebouwen waar de codes zijn geplaatst.

Plaatselijk Belang Balk Vooruit was al langer bezig om een QR-route in het dorp te krijgen, maar dat lukte niet. Juf Gerda Groenewoud kwam daarna met het idee om de kinderen als lesmateriaal de QR-codes te laten maken. Ze hebben een speciale website gemaakt met informatie over onder andere de bibliotheek, het raadshuis en het Bûterhûs.

Het gaat in totaal om twaalf gebouwen. Mocht er veel gebruik van worden gemaakt, dan krijgen meer gebouwen een QR-code.