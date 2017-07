Onderzoek naar dekking mobiele telefonie in Weststellingwerf

Weststellingwerf laat een onderzoek uitvoeren naar de dekking van mobiele telefonie in de gemeente. Inwoners van de gemeente zeggen dat het bereik niet op alle plekken even goed is. De NOS kwam in een onderzoek tot dezelfde conclusie.

De gemeente heeft ondertussen bij de aanbieders van mobiele telefonie aangedrongen op verbetering. Het Agentschap Telecom doet na de zomer metingen, vooral naar hoe het zit met de bereikbaarheid van noodnummers zoals 112. Daarna bekijkt de gemeente Weststellingwerf welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.