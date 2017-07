FNP: Internationale aanpak ganzenschade

De aanpak van ganzenschade moet op de lange termijn komen door internationale samenwerking. Specifieke maatregelen voor de winterganzen zijn daarbij voor Fryslân het belangrijkst. Dat zegt de fractie van de FNP met een motie in Provinciale Staten.

Volgens woordvoerder Wopke Veenstra is het ganzenprobleem vooral een probleem over de grenzen. "Het ligt in de aard van het beestje als trekvogel. Ze zijn zomaar over de grens met een andere provincie en met andere landen. Denk ook aan de onderliggende oorzaken zoals de klimaatverandering. Een slecht broedseizoen in Siberië heeft ook effect in Nederland. Het is dus logisch dat er een internationale aanpak voor de winterganzen komt. In Fryslân hebben wij de meeste last van deze winterganzen. Daarom zullen wij de internationale maatregelen vooral daar op moeten richten."