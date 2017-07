Een man is dinsdagochtend zwaargewond geraakt toen een garage instortte op de Simmerwei in Oudwoude. Hij was op dat moment bezig met sloopwerkzaamheden in de garage. Het slachtoffer raakte bekneld onder het puin dat naar beneden kwam. De opgeroepen brandweer heeft hem vervolgens onder het puin vandaag gehaald en hij is daarna gereanimeerd door een mobiel medisch team.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens de eerste berichten van de politie lijkt zijn situatie niet goed.