Tegenstrijdigheden in rechtszaak ober brand De Kelders

In Leeuwarden is de rechtszaak begonnen tegen Wyb Feddema. Feddema is de eigenaar van het huis aan De Kelders in de Friese hoofdstad waarin bijna vier jaar geleden een 24-jarige student om het leven kwam bij een grote brand. Het slachtoffer stikte door de rook die bij de brand vrijkwam. De vraag in deze zaak is of Feddema wat te verwijten valt.

Uit onderzoek is gebleken dat de muren in het gebouw niet goed genoeg waren om de brand lang tegen te houden. Volgens Feddema heeft een ambtenaar het gebouw onderzocht en gezegd dat alles er goed uitzag. De ambtenaar zegt dat hij nooit in het gebouw is geweest. Er wordt Feddema "dood door schuld" ten laste gelegd.