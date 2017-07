Gertjan Verbeek is ontslagen als coach van de Duitse voetbalclub Vfl Bochum. Zijn contract liep tot medio 2018, maar de 54-jarige trainer heeft maandagavond te horen gekregen dat hij weg moet, meldt de Duitse krant Bild.

Verbeek begon in 2014 bij Bochum, dat in de tweede Bundesliga speelt. Hij eindigde het afgelopen seizoen op een teleurstellende negende plaats. Verbeek speelde jaren voor SC Heeerenveen en was er ook trainer-coach.