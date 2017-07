Geen succes voor inbrekers in Leeuwarden en Grou

De politie heeft dinsdagochtend in Grou twee inbrekers aangehouden. De mannen van 26 en 31 jaar uit Sneek hadden aan de Allingawier een bedrijfsbus open gebroken en koffers met gereedschap gestolen. Een getuige waarschuwde de politie. Die kon de bus met de twee inbrekers in het Leechlân aan de kant zetten. De beide Snekers zitten vast voor verder onderzoek.

In Leeuwarden is maandag een 26-jarige inbreker aangehouden. Een getuige waarschuwde de politie dat er ingebroken werd in het wijkgebouw aan de Egelantierstraat. De politie was er snel bij en kon de Leeuwarder aanhouden. De man had meerdere ruiten vernield om binnen te kommen.