Huurders appartementenkompleks The Block komen in actie

65 van de 70 huurders in het appartementencomplex 'The Block' in Leeuwarden komen in actie tegen de veel te hoge huurprijs en uitzonderlijke gebreken van het appartementencomplex waar ze wonen. Ze willen een lagere huur van particuliere verhuurder Bakkers en Hommen uit Eindhoven. Sinds het gebouw in de zomer van 2016 opgeleverd werd zijn er veel zaken niet afgemaakt. Zo zou er volgens de huurders een fietsenstalling komen, maar die wordt niet meer gebouwd. Hetzelfde geldt voor de balkons die bij de appartementen zouden komen. Buiten het gebouw ontbreekt verlichting en de twee liften in het complex zijn kapot en afgekeurd. Huurders is de belofte gedaan dat er een wasserij zou komen, maar ze moeten het nu doen met één wasmachine voor 70 huurders.

In de appartementen zat vroeger het Ministerie van Landbouw. In maart van dit jaar deed de gemeente Leeuwarden nog een inspectie naar de veiligheid in het appartementencomplex. Er hangen bijvoorbeeld geen brandblussers. De inspectie concludeerde echter dat nooduitgangbordjes en brandblussers ook niet nodig zijn omdat het geen nieuwbouw is.