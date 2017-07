Huurders appartementencomplex The Block komen in actie

65 van de 70 huurders in het appartementencomplex 'The Block' in Leeuwarden komen in actie tegen de veel te hoge huurprijs en uitzonderlijke gebreken van het appartementencomplex waar ze wonen. Ze willen een lagere huur van particuliere verhuurder Bakkers en Hommen uit Eindhoven. Sinds het gebouw in de zomer van 2016 opgeleverd werd zijn er veel zaken niet afgemaakt. Zo zou er volgens de huurders een fietsenstalling komen, maar die wordt niet meer gebouwd. Hetzelfde geldt voor de balkons die bij de appartementen zouden komen. Buiten het gebouw ontbreekt verlichting en de twee liften in het complex zijn kapot en afgekeurd. Huurders is de belofte gedaan dat er een wasserij zou komen, maar ze moeten het nu doen met één wasmachine voor 70 huurders.

In de appartementen zat vroeger het Ministerie van Landbouw. In maart van dit jaar deed de gemeente Leeuwarden nog een inspectie naar de veiligheid in het appartementencomplex. Er hangen bijvoorbeeld geen brandblussers. De inspectie concludeerde echter dat nooduitgangbordjes en brandblussers ook niet nodig zijn omdat het geen nieuwbouw is.

Het huurteam Leeuwarden, dat opkomt voor de rechten van huurders, is met de bewoners in gesprek. De 65 huurders hebben het advies gekregen om alle appartementen te laten toetsen door een speciale landelijke huurcommissie. Die kan een bindende en rechtsgeldige uitspraak doen over de kale huurprijs per maand. Is de huur de afgelopen maanden te hoog geweest, dan moet de verhuurder de huur met terugwerkende kracht terugbetalen. "Wij denken dat dat bedrag waar wij op rekenen dat in totaal moet worden terugbetaald, zo'n 30.000 tot 40.000 euro is," zegt de woordvoerder van de huurders Tim Geilenkirchen. "Het is ons niet eens meer om het geld te doen, maar meer om respect. Er zijn zoveel gebreken, de verhuurder wil niet naar ons luisteren en doet loze beloften. Zo ga je niet met mensen om."

Een landelijke huurcommissie heeft de zaak in onderzoek en doet waarschijnlijk in september uitspraak. Het komt volgens Geilenkirchen in ons land niet vaak voor dat zo'n groot aantal huurders hun appartement laat toetsen en een zaak aanspant tegen de verhuurder. Huurders betalen tussen de 750 tot 1000 euro huur per maand voor een appartement.