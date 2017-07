Het is in oktober vier jaar geleden. De grote brand op De Kelders in Leeuwarden, waar een 24-jarige student om het leven kwam. Hij stikte door de rook die uit het naastliggende brandende huis kwam. Dinsdag is de rechtszaak tegen de eigenaar van het huis waar de student woonde. Die eigenaar is Wyb Feddema, raadslid van de partij Gemeentebelangen Leeuwarden.