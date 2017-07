Weidumer radiopionier Hanso Idzerda wordt herdacht in 2019

Weidumer Hanso Idzerda wordt in 2019 in het zonnetje gezet. Het is dat jaar honderd jaar geleden dat Idzerda de eerste radio-uitzending ooit maakte. Om dit te vieren pakt Weidum groots uit. Er komt een theatervoorstelling op het kaatsveld van Weidum. Het publiek kan in een multimediaal muziekspektakel met de actie meebewegen.

De voorstelling zal gaan over dromen, ambities en verbindingen. Ook komt er in 2019 een project voor schoolkinderen om op school 24 achterelkaar radio te maken én er komt een tijdelijk museum over Hanso Idzerda.

Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (Weidum, 26 september 1885 - Den Haag, 3 november 1944) was een Nederlands ingenieur en radiopionier. Hij verzorgde op 6 november 1919 de allereerste radio-uitzending ooit voor algemeen publiek. Tijdens de Duitse bezetting werd hij vanwege verzetswerk gefusilleerd.