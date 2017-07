Nard Brandsma wint inhaalwedstrijd fierljeppen in Burgum

Nard Brandsma heeft maandagavond de inhaalwedstrijd van het fierljeppen in Burgum gewonnen. Hij sprong in zijn eerste sprong naar 20.36 meter. De tweede plek was voor Thewis Hobma, die 19.63 meter sprong. Sytse Bokma werd derde in 18.66 meter. De voorrondes werden korte tijd onderbroken door de regen. Meteen na de laatste sprong was de wedstrijd afgelopen omdat het begon te regenen. Er zijn dan ook geen finales gesprongen.

Bij de dames ging de winst naar Marrit van der Wal. Zij kwam tot 14.94 meter, en was daarmee beter dan Anneke Broersma die 14.34 meter sprong. De derde plaats was voor Melanie Heins. Zij kwam tot 14.08 meter.

Bij d ejunioren was het verschil tussen de nummer een en twee klein. Freark Kramer won in 18.08, net voor Rutger Piersma die 17.98 meter sprong. Bobbie Zwaagman werd derde in 16.76 meter.

Wietse Nauta was veruit de beste in de categorie jongens. Hij sprong een keurige 18.19 meter. De tweede plaats was voor Jarich Wijnstra (17.26 meter) en Minne Smit werd derde (16.54 meter).

Sigrid Bokma won de wedstrijd bij de meisjes. Zij sprong naar 14.47. Fardau van Akker eindigde als tweede in 13.84 meter en Gerbrich Steensma werd derde in 13.51 meter.

Opvallend was de prestatie van Drewes Schievink in de overgangsklasse. Hij sprong 17.79 meter.