Realistische oefening Sneek in serviceflat

De brandweer van Sneek heeft maandag aan het begin van de avond een heel realistische oefening gehouden in samenwerking met medewerkers en bewoners van een serviceflat in Sneek. Bij de Parkflat was een nepbrand uitgebroken in drie appartementen. Slachtoffers werden gered met behulp van een hoogwerker. Ook voor de bedrijfshulpverlening van de serviceflat was de oefening een goed hulpmiddel. Na afloop kon de bevelvoerder van de brandweer Sneek uitgebreid met de betrokken BHV'ers evalueren.

Voorafgaand aan de brand kregen de flatbewoners informatie over bijvoorbeeld brandpreventie. Ook was er een dis waar mensen terecht konden voor meer informatie. Brandweer Fryslân gaat de komende tijd vaker oefenen op deze realistische manier, in bijvoorbeeld woonhuizen en boven winkels.