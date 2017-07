Partij voor de Dieren: "Ganzen niet doden maar verjagen"

In de strijd tegen ganzen-overlast, wil de afdeling Leeuwarden van de Partij voor de Dieren professionele teams inschakelen die de ganzen verjagen. Dit moet als alternatief dienen voor het afschieten van de dieren. Volgens de partij wordt zo het probleem van de overlast opgelost, zonder dat er ganzen worden doodgeschoten.

In de provincie Flevoland wordt op dit moment een proef uitgevoerd met deze verjaag-methode en volgens de Partij voor de Dieren is deze succesvol. Provinciale Staten spreken woensdag over het plan om ieder jaar 200.000 ganzen af te schieten.