Menamer Gouden Willem Partij van augustus naar mei

Als het aan het bestuur van kaatsvereniging VVV Menaem ligt, wordt de traditionele Gouden Willem Partij vanaf volgens jaar verplaatst van het tweede weekeinde in augustus naar 26 en 27 mei. Het kaatsbestuur voelt zich gedwongen in te grijpen, want het lukt steeds minder om genoeg vrijwilligers te krijgen voor de organisatie van het Menamer kaatsweekeinde. Ook neemt de publieke belangstelling steeds verder af.

Met een nieuwe datum hoopt VVV Menaem zijn kaatsweekeinde weer een nieuwe impuls te geven. Het weekeinde in mei komt vrij, omdat in Dongjum vanaf volgend jaar geen hoofdklasse partij meer wordt georganiseerd. Op 19 juli legt het Menamer kaatsbestuur het voorstel voor aan de leden. Zij hebben het laatste woord. Ook kaatsbond KNKB moet zich nog uitspreken over de plannen.