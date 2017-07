Comité in oprichting voor huis Waling Dykstra in Holwerd

Er is een comité in oprichting voor het huis in Holwerd waar de beroemde Friese schrijver Waling Dijkstra woonde van 1861 tot 1909. Het huis aan de Hegebuorren is ernstig verwaarloosd. De ramen zijn ingegooid, plafonds zakken door, deuren en kozijnen zijn er half uitgesloopt. Dichter Syds Wiersma doet op Facebook het voorstel om van het leegstaande huis een 'schrijvershuis' van te maken.

"Prachtplek om te schrijven, ontluikende zomerochtenden te bezingen en op avondtochten langs het Wad te dwalen. Veel creatieve geesten in Holwerd, Ameland op een steenworp, Dokkum en Leeuwarden een halfuurtje met de bus. Voor anderhalve ton en de inzet van wat handige vrijwilligers is Fryslân een schrijvershuisje rijker. Een ding is duidelijk. Dit kan zo niet. Dit verdienen Waling-om, Holwerd en de Friese literatuur niet. Wie doet hier wat aan?!

De oproep van Wiersma op Facebook leverde onmiddelijk verscheidene positieve reacties op. Mensen als Goffe Jensma en Abe de Vries willen wel eens met Wiersma om tafel om te kijken of ze een comité kunnen oprichten voor het Waling Dijkstra-huis.