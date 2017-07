Het werk van komende week aan de rotonde in Hommerts en aan het Jeltesloot Aquaduct een eindje verderop in de N354 gaat niet door. Reden is dat er tegelijk ook grote werkzaamheden staan gepland aan het knooppunt bij Joure. Dat zorgt voor veel overlast en zodoende kan het verkeer ook niet worden omgeleid over Joure.

Bovendien moet de weg door Hommerts en Jutrijp openblijven voor hulpdiensten. De aannemer maakt nu een nieuwe plenning voor het werk.