Dood Van Seggeren grote schrik voor omgeving

De dood van Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag is een zware domper voor de organisatie van het Freeze Force Beachfest in Zwaagwesteinde. Van Seggeren, die zondagochtend dood werd aangetroffen bij Zwaagwesteinde, was de avond daarvoor bezoeker van het feest. Volgens de organisatie was er op het muziekfeest zelf niets aan de hand met Van Seggeren en is zijn dood een grote domper.

Van Seggeren werd de volgende morgen toevallig gevonden door een inwoner van Zwaagwesteinde, in een weiland bij een dorp. De inwoner, Andries Korporaal, riep de hulp in van een dorpsgenoot, Tjeerd Elzinga, die de politie waarschuwde.

De politie heeft het weiland bij Zwaagwesteinde inmiddels weer vrijgegeven. Het gebied was sinds de vondst van Van Seggeren afgesloten. Aan het begin van de middag maakte de politie nog bekend het gebied waar sporenonderzoek werd gedaan, uit te breiden. Dat onderzoek op de plaats van de vondst is nu klaar. Wel gaat het buurtonderzoek nog door en zal ook de organisatie van het muziekfestival in Zwaagwesteinde nog worden gehoord. De politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak. Wel wordt uitgegaan van een misdrijf.

Heeft u tips of informatie? Meldt het bij de politie.