VIDEO: Marrit Jasper in nationaal volleybalteam

Marrit Jasper uit Sneek werd eind mei opgeroepen voor het WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan. In de tussentijd heeft Nederland een toernooi gespeeld in Zwitserland en dit weekeinde drie in de World Grand Prix in Apeldoorn. Iedere keer was de 21-jarige passer-loper erbij. Deze week speelt ze ook met Oranje in Rusland, de week daarop in Brazilië. Omrop Frysl6an was er zondag bij toen jasper in Apeldoorn meespeelde tegen Japan.