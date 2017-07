Para-atleet Gerrit Dijkstra wil meedoen aan IronMan

Para-atleet Gerrit Dijkstra uit Drachten wil in de toekomst meedoen aan de IronMan triathlon van Lanzarote. Dijkstra heeft het afgelopen weekeinde als eerst para-atleet de Frysman triathlon in Gaasterlân volbracht. Hij deed dat in dertien uren. De limiet om aan de IronMan mee te doen is twaalf uren. "Ik was net niet onder de dertien uren geëindigd, daarom zal ik volgend jaar weer aan de Frysman meedoen. Het hoofddoel is evenwel de IronMan, dat is de triathlon der triathlons."

Dijkstra heeft genoten van zijn deelname aan de Frysman en kreeg veel respect van de andere atleten. "Als ik voorbijkwam, dan begonnen ze allemaal te applaudisseren. En de mensen langs de kant ook. Bij de finish kwam mijn zoon uit het publiek racen en die heeft mij over de finish geduwd. Dat was het mooiste kadootje dat ik kon krijgen."