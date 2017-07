Autovernieling in Sneek, filmpje massaal gedeeld op Facebook

Een filmpje van een autovernieling in Sneek is op Facebook in twee dagen tijd al meer dan 19.000 keer bekeken en minstens 500 keer gedeeld. Op het filmpje zijn jongens te zien die de emblemen van twee geparkeerde Mercedessen eraf proberen te breken, dat lukt bij één. Het gebeurde vrijdagavond vlak voor twaalven in de Looxmastraat vlakbij het centrum van Sneek. De jongens kwamen aanlopen, gingen voor de auto's staan en trokken aan de Mercedes-sterren op de motorkap.

Het trio was zich er waarschijnlijk niet van bewust dat de eigenaars van de auto's alles hebben vastgelegd met een beveiligingscamera. In het verleden zijn ze vaker slachtoffer geweest van vandalisme en daarom besloten ze drie jaar geleden om camera's op te hangen. Ze zijn nu op zoek naar de daders. Intussen is de wijkpolitie ingeschakeld, maar de eigenaars hopen eigenlijk dat de daders zich vrijwillig bij hen melden om over de vernieling te praten: Wij willen graag weten wat voor zin het heeft om dit te doen."