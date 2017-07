NAM voorlopig nog niet klaar met gaswinning in Fryslân

In Anjum is maandag het hoogste punt van de nieuwbouw van het multifunctionele centrum en het NAM-kantoor bereikt. De NAM betaalt een groot deel van de nieuwbouw, evenals een opknapbeurt van het centrum van het dorp. Met de investering wil de NAM graag wat betekenen voor Anjum en omgeving. Een goede verstandhouding met de inwoners van het dorp is belangrijk, want het energiebedrijf is voorlopig nog niet klaar met de gaswinning in het noordoosten van Fryslân.

Want, zo zegt Henk Heeringa van de NAM, ook al wordt er volop gekeken naar duurzame alternatieven, gas blijft de komende 20 jaar heel belangrijk voor onze energievoorziening.