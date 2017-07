De Lawei teleurgsteld over verlies rechtszaak tegen aannemer

De directie van schouwburg De Lawei in Drachten is zeer teleurgesteld over het vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw over het geschil met aannemer Van Norel. De raad heeft geoordeeld dat De Lawei Van Norel drie jaar geleden onterecht van het werk heeft afgehaald.

Volgens de directie van De Lawei gebeurde dat toen omdat er geen vertrouwen meer was dat Van Norel een multifunctioneel en kwalitatief goed gebouw zou opleveren. Ingrijpen in het bouwproces was niet te voorkomen, zegt de directie. De Raad voor Arbitrage is het daar niet mee eens.

De directie van De Lawei beraadt zich op eventuele vervolgstappen.