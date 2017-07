Schiermonnikogers gulste Friezen bij Oranje Fonds Collecte

Op Schiermonnikoog geven mensen het meeste aan de collectant van het Oranje Fonds: twee euro en vier centen. Gemiddeld geven Friezen 26 cent als het fonds langskomt. Dat lijkt weinig, maar toch is Fryslân de gulste provincie van Nederland. In totaal duwden de Friezen met de laatste inzamelactie in juni ruim 45.000 euro in de collectebus.

Het meeste geld werd bijeen geharkt door Dorpshuis It Himsterhûs in Oosthem, dik 1400 euro. Organisaties die collecteren, mogen de helft van het geld zelf houden. De rest gaat naar andere goede doelen.