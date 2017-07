Stormproef in Delft moet sterkte Lauwersmeerdijk testen

In Delft worden maandag en de komende dagen stukken asfalt uit de Lauwersmeerdijk getest. Wetterskip Fryslân heeft voor deze test tien stukken asfalt van 8 meter lang uit de dijk gezaagd en naar het onderzoekscentrum van Deltares gebracht. Die verricht nu diverse tests om te onderzoeken hoe goed het asfalt nog is en of het mogelijk langer kan blijven liggen. Als dat het geval is, dan kunnen volgens het Wetterskip tientallen miljoenen euro's worden bespaard. De Waddenzeedijk staat trouwens wel op de nominatie om aangepakt te worden.

Om de oude asfaltdijk te testen laten onderzoekers zware golven op de nagebouwde zeedijk beuken. De proefopstelling bestaat uit een grote golfgoot van 300 meter lang, 9,5 meter diep en 5 meter breed.

Nederlân heeft zo'n 300 kilometer zeedijk met asfalt er op. Een derde deel daarvan heeft verouderd asfalt. Het onderzoek is een initiatief van de Unie van waterschappen en Rijkswaterstaat. Het resultaat van het onderzoek wordt eind september verwacht.