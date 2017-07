Brandweer voorkomt dat schip zinkt in Leeuwarden

De brandweer van Leeuwarden heeft maandagmiddag voorkomen dat een plezierjacht zonk. Het schip Fortuna uit Eemnes maakte water, toen het aan de wal bij De Harmonie lag. De opvarenden probeerden eerst met een dompelpomp het water zelf weg te krijgen, maar schakelden toen dat niet lukte de brandweer in. Die is met een auto uitgereden om te helpen bij het wegpompen van het water. Waarom het schip water maakte, is niet duidelijk.