Borstvoeding geven tijdens het tatoeëren? Moet kunnen!

Een moeder die haar hongerige baby borstvoeding geeft terwijl ze een tatoeage krijgt. Dat is geen alledaags tafereel, maar bij tatoeageshop Drakkar Tattoo kijken ze er niet van op. Moeder Janet Alkema-Haagsma deelde dit plaatje op Facebook met de hashtag #normalizebreastfeeding. Want, zo vindt ze, vrouwen krijgen nog te vaak opmerkingen als ze in het openbaar borstvoeding geven. En dat terwijl het eigenlijk heel natuurlijk is.

De tatoeage is trouwens gezet met de zogenoemde 'handpoke-techniek'. Dit is het eindresultaat: