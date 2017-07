Politie begonnen aan groot sporenonderzoek De Westereen

De politie is maandagochtend begonnen met een groot sporenonderzoek in De Westereen op de plek waar zondagochtend de 37-jarige Tjeerd van Seggeren dood gevonden werd. Forensisch specialisten worden geholpen door een zogenaamd BRATRA-team. In de omgeving van de kruising Fogelsang-Bûterwei, waar het lichaam van het slachtoffer is gevonden, worden de bermen gemaaid om bewijsmateriaal te kunnen vinden. De politie is in groten getale aanwezig en er worden honden ingezet.

Van Seggeren was zaterdagavond bij het muziekfeest Freeze Forze Beach Fest in De Westereen. Op een gegeven moment is hij weggegaan en werd er niets meer van hem vernomen. In tegenstelling tot eerdere berichten zegt de organisatie van het festival dat Van Seggeren zaterdagavond niet voor hen als vrijwilliger aan het werk is geweest. Het festivalterrein is beperkt toegankelijk.