Uitgeverij Royal Jongbloed houdt wedstrijd voor fotobijbel

Uitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen komt met een fotobijbel. Het bedrijf roept amateurfotografen op om foto's in te zenden van mensen, situaties en omstandigheden die een toelichting kunnen zijn bij een bijbeltekst. Een jury zal tientallen foto's uitzoeken, die in het boek worden opgenomen. De uitgeverij wil met de fotowedstrijd de bijbeltekst dichterbij de mensen brengen.

"Je gaat nadenken over de mogelijke toepassing van een bijbeltekst op het moment dat je er een foto mee combineert", aldus Margaretha de Haan van Royal Jongbloed. "We vinden dat die verwerking goed past bij de tekst van Het Boek, een iets vrijere bijbeluitgave met een missionaire ondertoon. We hopen dan ook dat vele mensen hun mobieltje gaan gebruiken of een eigen fototoestel om de meest geslaagde foto's in te sturen."

De jury selecteert op kwaliteit, uitstraling, detaillering, originaliteit en of er een logische verbinding is tussen de foto en de bijbeltekst. Alleen kleurenfoto's zijn toegestaan en die kunnen worden ingezonden tot 15 september.