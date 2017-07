De politie zoekt getuigen van een verkeersruzie op de Wâldwei. Zondagavond rond 19.00 uur kregen automobilisten in de richting van Drachten het met elkaar aan de stok. Eén van hun trapte op de rem, waardoor de auto achter hem moest uitwijken en in de sloot belande. De bestuurder uit Harlingen kwam met de schrik vrij. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is doorgereden.

Mensen die meer weten, worden gevraagd dat te melden bij de politie op 0900-8844.