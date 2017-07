Verlies voor Marrit Jasper met Oranje volleybalvrouwen

Het Nederlandse volleybalteam, met Marrit Jasper uit Sneek, heeft zaterdag verloren van Japan in de World Grand Prix. Nederland won in Apeldoorn wel de eerste twee wedstrijden. Vrijdag werd de Dominicaanse Republiek opgerold met 3-0, daarna werd gewonnen van Thailand zonder een set te verliezen en zondag verloor Nederland met 3-2 van Japan. Nederland kwam met twee sets voor, maar verloor toch. Setstanden 25-17, 25-20, 18-25 en 9-15.

Marrit Jasper zat vooral op de bank. Tegen Thailand mocht ze één keer serveren, tegen Japan vier keer. Jasper speelt aankomend weekend weer drie wedstrijden met Oranje, maar nu in Rusland. De week erop gaan ze naar Brazilië. Na deze wedstrijden is er nog een finale in China, waar de beste zes landen aan meedoen. Na drie wedstrijden staat Nederland nu met zeven punten bij de eerste zes, maar de zwaarste tegenstanders komen nog. De World Grand Prix is na de Olympische Spelen en het WK het belangrijkste toernooi.

Marrit speelde het vorige seizoen in de Bundesliga bij VFL Suhl in Thüringen. Die club zal ze verlaten, maar Jasper blijft wel in Duitsland, maar bij welke club kan ze nog niet zeggen. Daarvoor speelde ze bij VC Sneek.