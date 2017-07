Identiteit bekend van dode man bij De Westereen

De man die zondagochtend dood werd gevonden bij De Westereen is de 37-jarige Tjeerd van Seggeren van Kollumerzwaag. Dat heeft de politie bekendgemaakt. ’s Ochtends om 10.30 uur werd het lichaam gevonden in het weiland bij de kruising Fûgelsang-Bûterwei. De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan en dat gaat morgen ook nog verder. Een deel van de kruising blijft daarvoor afgesloten. De politie melde eerder zondag al dat ze sterke aanwijzingen hebben dat de man door een misdrijf om het leven is gebracht.

De man was zaterdagavond bij een muziekfeest in De Westereen. Op een gegeven moment is hij weggegaan en werd er niks meer van hem gehoord. De politie wil heel graag meer weten over wat er exact is gebeurd en roept iedereen die iets weet op om dat te melden bij de politie. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.