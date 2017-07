Tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt in Cannes

Met de opening van een expositie in het Franse Cannes is een bijzondere samenwerkingsverband ontstaan met de gemeente Opsterland. Het gaat om de collectie van Tinco Lycklama à Nijholt die oorspronkelijk uit Beetsterzwaag kwam. Hij was avonturier en kunstverzamelaar, eerst in Beetsterzwaag en later in Cannes. Daar was hij de grondlegger van Musée de la Castre.

In dat museum is nu een overzichttentoonstelling van zijn leven en zijn verzameling. Museum Opsterland heeft hierover vijf portretten van hem uitgeleend. Burgemeester Ellen van Selm was bij de officiële opening van de tentoonstelling.