Anne Tauber uit Oranjewoud 15e bij wereldbeker Lenzerheide

Mountainbikster Anne Tauber uit Oranjewoud is in het Zwitserse Lenzerheide 15e geworden in de vierde omloop van de wereldbeker. In Andorra liet ze eerder met een achtste plaats al zien met de wereldtop mee te kunnen. In Zwitserland lukte dat in de eerste anderhalve ronde ook, maar toen kwam ze hard ten val op het gladde parcours. Bij de val brak haar frame en daardoor miste ze de aansluiting en ook een beetje het zelfvertrouwen, zo zei ze na de wedstrijd.

Aankomende zondag staat het Nederlands kampioenschap in Landgraaf op het programma.