Christelijke basisschool Mids de Marren in Gaastmeer bestaat niet meer. Na een knalfeest voor de staf, kinderen, ouders en iedereen die er zaterdag maar bij wilde zijn, gingen de deuren op slot. De 21 kinderen gaan deze week op bezoek bij Klaver Trije, hun nieuwe school in Oudega.

Het feest was dubbel, er was gezelligheid maar ook trieste gevoelens dat het niet is gelukt om genoeg kinderen aan te trekken om de school open te houden.