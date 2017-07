PvdA en PalGroenLinks Leeuwarden willen huurders beschermen

De fracties van de PvdA en Pal GroenLinks in de gemeenteraad van Leeuwarden willen dat de gemeente de huur bevriest of verlaagt. Ze dienen daarvoor zondagavond in de bijeenkomst van de raad een motie in. Ze doen dit als reactie op de plannen van woningcorporatie Elkien die zich wil terugtrekken uit 70 van de 82 dorpen waar ze woningen verhuren.

De partijen willen dat het college van b. en w. met maatregelen komt om de huurlasten van duizenden huurders te verlagen en om het aantal huurwoningen in dorpen op peil te houden.