Winst voor partuur van Van der Bos in Bolsward

Het partuur van Gert Anne van der Bos, Tjisse Steenstra en Dylan Drent heeft de vrije formatie partij in Bolsward gewonnen. Dylan Drent verving na de eerste omloop de geblesseerde Taeke Triemstra. In de gelijkop gaande finale trokken ze uiteindelijk met 5-4 en 6-4 met een boppeslach van Dylan Drent aan het langste eind tegen het partuur van Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra. Een cruciale slag in de partij was de opslagmisser van Van Zwieten op 4-4 en 6-6.

Tjisse Steenstra werd in Bolsward uitgeroepen tot koning van de partij.