Aan de Groene Zoom in Drachten is zondagmiddag een poos gezocht naar een mogelijk vermiste persoon. Volgens een omstanders was er iemand het water in gefietst. Politie en brandweer vonden inderdaad een fiets, maar een persoon werd niet aangetroffen.

Er werd gezocht met duikers en ook de traumahelikopter was aanwezig. Om 15.40 uur is de zoektocht gestaakt. De politie heeft de gevonden fiets meegenomen naar het bureau.