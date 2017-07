Pleziervaart Akkrum klem in de Boarn

Mensen met een bootje in de Boarn in Akkrum komen in actie tegen een afsluiting. Vrijdagmiddag werd er een bord geplaatst, waarop staat dat de doorvaart vanaf maandag 10 juli is gestremd. Dat komt door de vervanging van de beschoeiing. Daardoor kan de enige beweegbare brug de hele zomer niet kan worden bediend. Mensen met te hoge bootjes raken daardoor opgesloten.

De bewoners waren niet geïnformeerd over de afsluiting en zijn verbijsterd. De gemeente Heerenveen laat in een reactie weten dat ze een communicatiefout hebben gemaakt. Ze zijn vergeten de bewoners te informeren. De gemeente zegt daarom toe dat de werkzaamheden nog niet zullen beginnen. "We gaan eerst praten met de bewoners", zo laat een woordvoerder weten.