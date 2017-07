Delegatie Culturele Hoofdstad bekijkt reuzen in Frankrijk

Een delegatie uit Fryslân is dit weekend in Frankrijk geweest om de reuzen van Royal de Luxe te bekijken. De voorstelling die volgend jaar ook naar Leeuwarden komt, was te zien in de havenstad Le Havre. Voor mensen van Culturele Hoofdstad, gemeente en politie reden om er naartoe te gaan.

Ze wilden onder andere graag weten hoe je omgaat met grote mensenmassa's in de stad. In Le Havre kwamen 400.000 toeschouwers naar het spektakel. Ook is er gekeken naar de veiligheidsmaatregelen. Die waren in Le Havre zeer streng vanwege de laatste aanslagen in Frankrijk. De Friese delegatie zal de ervaringen meenemen.

De reuzenmarionetten komen in augustus volgend jaar naar Leeuwarden.