Harmonieorkest Da Capo Leeuwarden is genomineerd voor de titel Leukste orkest van Nederland. Dat is een wedstrijd van NPO Radio 4. Het publiek kan zijn stem uitbrengen via de website van de zender. Andere genomineerden zijn de Koninklijke Harmoniekapel Delft, brassband MV Valuas uit Venlo, brassband David uit Zwolle en fanfareorkest de Hoop uit Stellendam. Volgende week vrijdag wordt de winnaar bekendgemaakt.

De top 5 is bekend! Stem nu op de leukste harmonie, fanfare of brassband van Nederland: https://t.co/AobssmDzfi pic.twitter.com/JlUVHgBv58 — NPO Radio 4 (@NPORadio4) July 7, 2017