In De Westereen is zondagmorgen rond elf uur een stoffelijk overschot gevonden, meldt de politie. Het lichaam is aangetroffen bij de kruising van de Fogelsang met de Bûterwei, aan de rand van het dorp. Een omwonende heeft het lichaam gevonden en meteen de politie gewaarschuwd. Die doet nu forensisch onderzoek. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en wat de doodsoorzaak is.

De politie heeft een helikopter ingezet om een goed beeld van de omgeving van de vindplaats te krijgen.

Het onderzoek in #DeWestereen is nog in volle gang. @DePolitieheli is onderweg om ook vanuit de lucht een goed beeld te krijgen. — Politie Fryslân (@polfryslan) July 9, 2017

Er is een levenloos lichaam aangetroffen in De #Westereen nabij de kruising Fugelsang - Buterwei aan de rand van het dorp. (1) — Politie Fryslân (@polfryslan) July 9, 2017