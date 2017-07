Vlieland probeert rattenplaag te voorkomen: afval opruimen

Op Vlieland zitten momenteel veel ratten. Dat komt door de milde winter. Vooral in het duinhuizenterrein en op camping Stortemelk worden de ratten gezien. Om een plaag te voorkomen, neemt de gemeente maatregelen. Zo worden mensen opgeroepen om hun afval niet naast de containers te zetten of in containers te doen waarvan het deksel niet meer dicht kan.

Ook het buiten zetten van vuilniszakken bij vakantiewoningen wordt afgeraden. Meeuwen vreten de zakken vaak aan, zodat er etensresten vrijkomen. Mensen die ratten zien, moeten dat bij de gemeente melden.