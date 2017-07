Nieuw soort lieveheersbeestje, zonder vleugels en stippen

In Fryslân zijn flinke populaties aangetroffen van een voor Nederland nieuw soort lieveheersbeestje (Cynegetis impunctata). Dat meldt het Eis Kenniscentrum Insecten. Het insect is oranjebruin met een zwarte kop en heeft geen vleugels en stippen. Omdat het niet kan vliegen, denken deskundigen dat het kevertje zich over het water verplaatst.

Het lieveheersbeestje is ook aangetroffen in Overijssel. In 2014 werd het voor het eerst gezien in Ommen. Intussen zijn er zoveel aangetroffen dat er officieel sprake is van een nieuwe soort. Mogelijk is het vanuit Duitsland naar Nederland gekomen, via de Overijsselse Vecht of it Kanaal Almelo-Nordhorn.

In Nederland zijn er ruim zestig verschillende soorten lieveheersbeestjes bekend. Het diertje wordt in het Nederlands ook wel kapoentje, oliebeestje, stippelbeestje, zonnekoekje of pim-pam-poentje genoemd.