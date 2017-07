Raad van de Friese Beweging komt met nieuw tijdschrift

De Raad van de Friesche Beweging komt vanaf volgende jaar januari met een nieuw publiekstijdschift. Dat zal vaker verschijnen dan het bestaande blad Swingel, dat twee keer in het jaar uitkomt met 400 betaalde nummers. Het nieuwe tijdschrift moet zes keer per jaar verschijnen, met een oplage van minstens 6000 exemplaren.

Het nieuwe blad zou een glossy kunnen worden.. Het idee is om een ieder die wat met Fryslân en het Fries heeft, zoals sportverenigingen en bedrijven, een podium te bieden. Daar staan dan bijvoorbeeld bijdragen in van It Fryske Gea, Tresoar en Tryater.