Waterpolitie maaakt eind aan illegaal feest op eiland

De waterpolitie heeft zaterdagnacht een eind gemaakt aan een illegaal feest in de Grote Wielen bij Leeuwarden. De agenten zagen op grote afstand dat er een kampvuur op een eilandje was en ze hoorden luide muziek. Dichterbij gekomen, was het al snel duidelijk dat er een feest gaande was. Er lagen verschillende bootjes bij het eilandje en een groep jongeren had er een partytent en een muziekinstallatie neergezet. Twee jongeren van de groep kregen een bekeuring voor open vuur in de natuur en geluidsoverlast. Volgens de politie beseften de jongeren dat ze fout waren. Ze hebben het vuur gedoofd en toegezegd het eiland schoon achter te laten.

Verder op surveillance trof de waterpolitie ook een kampvuur aan op it eiland Trije Hûs in het Prinses Margrietkanaal bij Grou. Een van de mensen bij het kampvuur kreeg daar een bekeuring voor.