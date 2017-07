Christelijke Brassband Gloria Deï kampioen op WMC Kerkrade

Christelijke Brassband Gloria Deï uit Gerkesklooster-Stroobos is zaterdag kampioen geworden op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. In de 2e divisie behaalden ze onder leiding van gastdirigent Piet van der Heide 96 van de 100 punten, goed voor de eerste plaats. In dezelfde divisie deed ook CMV Euphonia uit Wolvega mee onder leiding van Syde van der Ploeg. Zij behaalden met 88 punten de achtste plaats.

In de 1e divisie werd Brassband Pro Rege uit Heerenveen onder leiding van Anne van den Berg tweede met 93,5 punten. De derde plaats, met maar 1 punt minder, was voor de Spijkerpakkenband uit Opsterland.

In de 3e divisie werd De Nije Bazún uit Britsum derde en Greidebrass vierde.

Zondag komen de bands van de kampioensdivisie op het podium. Het concours duurt tot en met het laatste weekeinde van juli en is live via de stream van het WMC te volgen.