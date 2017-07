UPDATE: Gewonde bij steekpartij in Leeuwarden

Een 24-jarige man uit Leeuwarden is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij op het Zuiderplein in de stad met een mes werd gestoken. Aan de hand van getuigenverklaringen kon de politie al snel twee verdachten aanhouden. Het gaat om twee mannen uit Leeuwarden van 32 en 49 jaar. Zij zitten vast op het politiebureau voor nader onderzoek.

Het slachtoffer is door vrienden naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Hij heeft meerdere snijwonden opgelopen. De man is buiten levensgevaar. Hij heeft intussen aangifte gedaan. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van de steekpartij.