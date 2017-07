Bij een steekpartij op het Zuiderplein in Leeuwarden is zaterdagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer heeft volgens de politie een flinke snijwond in de buik opgelopen, maar is niet in levensgevaar. Aan de hand van getuigenverklaringen kon de politie al snel twee verdachten aanhouden.

Voorafgaand aan de steekpartij zou er een ruzie zijn geweest tussen de drie mannen. De politie onderzoekt de zaak.