Ysbrand Galama springt 20.08 meter in Winsum en wint

Het fierljeppen in Winsum is zaterdagavond gewonnen door Ysbrand Galama uit It Heidenskip. In zijn laatste sprong kwam hij op een afstand van 20 meter en 8 centimeter uit. Dat was zijn beste seizoensprestatie en genoeg voor de overwinning. Nard Brandsma kwam zijn laatste sprong nog wel dichtbij met 20 meter en 2 centimeter. Derde werd Thewis Hobma met 18.27 m.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Marit van der Wal uit It Heidenskip met 16.16 meter. Tweede werd Klaske Nauta met 15.08 en Melanie Heins werd derde met 13.63.

Bij de junioren won Freark Kramer met 18.55. Tweede werd Jan-Teade Nauta met 18.24 en derde Jarno Hoekstra met 17.71. Bij de jongens won Wietse Nauta in 16.87, bij de meisjes won Bente Vlas met een sprong van 13.70.